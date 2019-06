publié le 10/06/2019 à 19:00

Opposition totalement déséquilibrée sur le papier avec d'un côté le Canada, 5e au classement FIFA, et de l'autre le Cameroun, 46e, l'une des trois plus faibles nations supposées de ce Mondial 2019 avec l'Afrique du Sud (49e) et la Jamaïque (53e).



Troisièmes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les "Lionnes Indomptables" étaient toutefois sorties de leur groupe il y a quatre ans au Canada en battant l'Équateur et la Suisse. En 8es, elles ne s'étaient inclinés que 1-0 face aux Chinoises.



Les Canadiennes restent pour leur part sur un quart de finale à domicile perdu face aux Anglaises (2-1). Leur meilleur résultat est une 4e place en 2003. Les deux premiers de chacun des six groupes seront qualifiés pour les 8es de de finale, en compagnie des quatre meilleurs troisièmes. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).