publié le 13/06/2019 à 16:00

Place au choc théorique du groupe C de ce Mondial 2019, jeudi 13 juin (18h) à Montpellier avec une opposition entre la 6e nation au classement FIFA, l'Australie, et la 10e, le Brésil. Théorique car l'Italie (15e) a déjoué les pronostics face aux Océaniennes lors du premier match, dimanche 9 juin (2-1).



La Seleçao, elle, a tenu son rang face à la Jamaïque (3-0), plus faible équipe de cette Coupe du Monde sur le papier (53e au classement FIFA). En l'absence de la star Marta, laissée sur le banc pour récupérer d'une blessure à la cuisse gauche, c'est l'ancienne attaquante du PSG Cristiane qui s'est illustrée avec un triplé.

Le Brésil a atteint la finale du Mondial en 2007. L'Australie n'a jamais dépassé les quarts. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes (sur six) seront qualifiés pour les 8es de finale, qui débuteront le samedi 22 juin à 17h30. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).