et Gregory Fortune

publié le 09/06/2019 à 17:00

Ce derby du Royaume-Uni s’annonce déséquilibré avec un affrontement entre les 3e et 20e nations au classement FIFA. Les Anglaises restent sur une médaillée de bronze en 2015 alors que les Écossaises disputent leur première phase finale de Coupe du Monde.



La sélection des Three Lions est conduite par l'ancien joueur de Manchester United Phil Neville. Si celle de Shelley Kerr manque d'expérience, elle ne cesse de progresser et vient d'atteindre son meilleur classement mondial.

Ce groupe D comprend aussi l'Argentine et le Japon. Les deux premiers de chacun des six groupes seront qualifiés pour les 8es de de finale, en compagnie des quatre meilleurs troisièmes. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).