Les Brésiliennes Thaisa (G) et Marta (D) célèbrent un but face à l'Italie, le 18 juin 2019 à Valenciennes

publié le 18/06/2019 à 20:00

La Brésilienne Marta s'est emparée mardi du record de buts en Coupe du monde, hommes et femmes confondus, en offrant la victoire face à l'Italie (1-0) et la qualification pour les 8es de finale du Mondial.

Au Stade du Hainaut de Valenciennes, la joueuse de 33 ans a transformé un penalty obtenu par Debinha à la 74e minute pour inscrire son 17e but en phase finale de Coupe du monde, s'emparant seule du record qu'elle co-détenait avec l'Allemand Miroslav Klose depuis jeudi dernier. Toutefois, la capitaine brésilienne a réalisé une prestation très discrète, bien loin de son niveau habituel.

Italiennes, Australiennes et Brésiliennes se sont qualifiées pour les 8es de finale de la Coupe du Monde féminine avec le même nombre de points, six, dans un groupe C où les novices jamaïcaines sortent avec seulement un petit but marqué.

Le Brésil face aux Bleues en 8es ?

L'Italie, déjà qualifiée avant le dernier match à Valenciennes contre le Brésil, s'est certes inclinée ce mardi face au Brésil mais conserve la tête du groupe à la faveur d'une meilleure différence de but. Une première place synonyme d'un huitième de finale assez favorable contre une équipe qui aura terminé troisième du groupe A, B ou F.

Si l'Australie et le Brésil possèdent la même différence de buts, c'est bien les Brésiliennes, troisièmes, qui pourraient croiser le chemin des Bleues dès les huitièmes de finale.