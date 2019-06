publié le 06/06/2019 à 19:02

Pour ceux qui suivent l'actualité footbalistique de près, la question peut paraître étrange. Mais d'autres seront peut-être surpris de ne pas voir Laure Boulleau sur le terrain avec les Bleues vendredi 7 juin lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine 2019, France-Corée du Sud (21h) au Parc des Princes.



Depuis plusieurs années, la native de Clermont-Ferrand est devenue l'un des visages les plus connus du football féminin, que ce soit avec le PSG, son club de toujours, ou avec la sélection. Mais l'arrière gauche n'officie plus désormais que sur les plateaux de télévision, pour le Canal Football Club sur Canal+, et sur les réseaux sociaux, les siens et ceux du Paris Saint-Germain. Celle qui est âgé de 32 ans a en effet mis un terme à sa carrière de joueuse en mai 2018.

L'ancienne défenseure latérale gauche de 1,60 m a été handicapée par plusieurs graves blessures suivies de rechutes lors de ses dernières saisons sur les pelouse. D'abord au genou puis à la cuisse gauche, des soucis physiques qui l'ont conduite à dire stop à l'équipe de France dès 2016, après 65 sélections (aucun but), puis à définitivement jeter l'éponge.

Études de kinésithérapeute

Avant, la carrière de cette grande joueuse l'a emmenée disputer les Coupes du Monde 2011 et 2015, ainsi que les Jeux Olympiques 2012. Avec Paris, elle a joué 226 matches entre 2005 et 2018, emmené le club en finale de Ligue des champions en 2015 et remporté la Coupe de France en 2010.



Parallèlement à son rôle de consultante et de commentatrice pour Canal+ et ses activités pour le PSG (coordinatrice sportive de l'équipe féminine), Laure Boulleau poursuit aujourd'hui des études de kinésithérapeute.