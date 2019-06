publié le 08/06/2019 à 17:00

Dans un groupe où l'Allemagne (2e nation mondiale) semble largement au dessus du lot, l'Espagne (13e) débute face à l'adversaire le plus faible sur le papier : l'Afrique du Sud (49e), qui dispute la première phase finale d'un Mondial. La Roja n'en est cela dit qu'à sa deuxième participation après un échec dès le 1er tour en 2015.



Lors du dernier Euro, en 2017, les Espagnoles s'étaient hissées en quart de finale. Les Sud-Africaines restent, elles, sur une finale en Coupe d'Afrique des Nations, perdue de peu face au Nigeria (0-0 après prolongation, 4 tirs au but à 3).

La Chine (16e au classement Fifa) complète ce groupe B. Les deux premiers de chacun des six groupes seront qualifiés pour les 8es de de finale, en compagnie des quatre meilleurs troisièmes. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).