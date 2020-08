Coronavirus en France : la situation épidémique région par région

publié le 21/08/2020 à 19:30

Les cartes du ministère de la Santé avec les indicateurs de suivi ont été mises à jour. Le taux de reproduction a atteint un stade rouge dans 4 régions : la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et le Centre-Val de Loire.

La Bretagne et la Corse sont en vert. Le reste de la France métropolitaine demeure en orange. Cette évolution du "R0" semble inquiétante : une semaine plus tôt, seule la PACA et la Corse étaient en rouge.

La carte départementale du taux d'incidence (nombre de malades dépistés pour 100.000 habitants), continue également de s’aggraver. En une semaine, 16 départements supplémentaires ont été classés en orange, pour un total de 47.

Entre le mercredi 18 et le jeudi 20 août, 4.771 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés par Santé publique France. Un total de 266 clusters sont actifs sur le territoire, dont 33 ont été identifiés ces dernières 24 heures. Seuls 380 malades sont encore en réanimation (-4).

L'évolution des cartes ces quatre dernières semaines :

Le R0 au 25 juillet 2020 (capture d'écran réalisée le 30 juillet) Crédits : Ministère de la Santé/Capture d'écran RTL.fr | Date : 30/07/2020 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le R0 au 25 juillet 2020 (capture d'écran réalisée le 30 juillet) Crédits : Ministère de la Santé/Capture d'écran RTL.fr | Date : Le R0 au 1er août 2020 (capture d'écran réalisée le 6 août) Crédits : Ministère de la Santé/copie d'écran RTL.fr | Date : Le R0 au 8 août 2020 (capture d'écran réalisée le 13 août) Crédits : Ministère de la Santé/copie d'écran RTL.fr | Date : Carte du "R0" au 18 août (pris le 20 août) Crédits : Ministère de la Santé/copie d'écran RTL.fr | Date : Le taux d'incidence au 26 juillet 2020 (capture d'écran réalisée le 30 juillet) Crédits : Ministère de la Santé/Capture d'écran RTL.fr | Date : Le taux d'incidence au 2 août 2020 (capture d'écran réalisée le 6 août) Crédits : Ministère de la Santé/copie d'écran RTL.fr | Date : Carte du taux d'incidence au 9 août (capturée le 13 août) Crédits : Ministère de la Santé/copie d'écran RTL.fr | Date : Carte du taux d'incidence au 19 août (pris le 20 août) Crédits : Ministère de la Santé/copie d'écran RTL.fr | Date : 1 / 1 < > +

Auvergne-Rhône-Alpes

Sur les dernières cartes du ministère de la Santé, l'intégralité de l'Auvergne-Rhône-Alpes est en orange pour son "R0", de 1,2 au 14 août. Cela signifie que dix malades contaminent en moyenne 12 personnes : l'épidémie progresse.

Au 15 août, la région compte six départements sur douze en orange pour son taux d'incidence, le nombre de cas pour 100.000 habitants. Cela concerne la Loire (15 cas pour 100.000 habitants), l'Isère (13 cas pour 100.000 habitants), l'Ain (14 cas pour 100.000 habitants), le Rhône (29 cas pour 100.000 habitants), la Haute-Savoie (20 cas pour 100.000 habitants) et l'Ardèche (10 cas pour 100.000 habitants).

Bourgogne-Franche-Comté

Sur les dernières cartes du ministère de la Santé, la Bourgogne-Franche-Comté est en orange avec un "R0" de 1,3 : 10 malades contaminent en moyenne 13 personnes.



Seulement deux départements sont en orange pour leur taux d'incidence. Il s'agit du Doubs (13 cas pour 100.000 habitants) et de la Haute-Saône (12 cas pour 100.000 habitants).

Bretagne

Sur les dernières cartes du ministère de la Santé, le Bretagne est en vert, son "R0" n'est que de 1,0. L'Ille-et-Vilaine est en orange pour son taux d'incidence (14 cas pour 100.000 habitants). Le Finistère est le second département en orange avec le même taux d'incidence (14 cas pour 100.000 habitants).

Centre-Val-de-Loire

Les Pays-de-la-Loire voient rouge, avec un "R0" de 1,6, sur les dernières cartes du ministère de la Santé.



Quatre départements sont en orange cette semaine pour leur taux d'incidence, le Loiret avec 37 cas pour 100.000 hab. Ce taux est de 15 cas pour 100.000 hab. en Indre-et-Loire, 11 dans le Loir-et-Cher et 18 en Eure-et-Loir.

Corse

La Corse est l'une des deux seules régions classées en vert pour son taux de reproduction, à hauteur de 0,94. L'île est également bon élève sur le taux d'incidence, la Corse du Sud comptabilise 3,1 cas pour 100.000 habitants et la Haute-Corse, 5,5 cas pour 100.000 habitants.

Grand-Est

Comme nombre de régions de France, le Grand-Est est en orange avec un "R0" de 1,2. En revanche, 7 départements sur 10 sont en orange pour leur taux d'incidence : le Haut-Rhin (11 cas pour 100.000 habitants), les Vosges (13 cas pour 100.000 habitants), la Meurthe-et-Moselle (14 cas pour 100.000 habitants), le Bas-Rhin (13 cas pour 100.000 habitants), la Moselle (13 cas pour 100.000 habitants), la Marne (13 cas pour 100.000 habitants) et l'Aube (12 cas pour 100.000 habitants).

Hauts-de-France

Les Hauts-de-France restent en orange avec un "R0" de 1,1. Le Pas-de-Calais et l'Oise rejoignent le Nord en orange avec respectivement 10 cas pour 100.000 habitants et 12 cas pour 100.000 habitants. Le Nord, lui, atteint les 29 cas pour 100.000 habitants.

Île-de-France

L'Île-de-France varie entre rouge et orange pour le taux d'incidence. Paris (81 cas pour 100.000 habitants), la Seine-Saint-Denis (51 cas pour 100.000 habitants) et le Val-de-Marne (54 cas pour 100.000 habitants) sont classés rouge.



La Seine-et-Marne (27 cas pour 100.000 habitants), l'Essonne (35 cas pour 100.000 habitants), les Yvelines (28 cas pour 100.000 habitants), les Hauts-de-Seine (43 cas pour 100.000 habitants) et le Val-d'Oise (33 cas pour 100.000 habitants) restent classés en orange.





Le "R0" de l'Île-de-France s'élève à 1,3. La région est donc classée orange.

Normandie

La Normandie est classée en orange cette semaine pour son "R0". La région se porte bien en termes de taux d'incidence, seul un département est classé orange, l'Orne, avec 11 cas pour 100.000 habitants.

Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine a dépassé le seuil de l'alerte rouge avec un "R0" de 1,6. Trois départements sont classés en orange pour leur taux d'incidence : la Gironde (18 cas pour 100.000 habitants), les Pyrénées-Atlantiques (14 cas pour 100.000 habitants) et enfin la Creuse (20 cas pour 100.000 habitants).

Occitanie

L'Occitanie fait partie des régions classées en rouge pour leur taux de reproduction.



Une bonne partie des départements sont également classés en orange pour le taux d'incidence, à savoir l'Aude (12 cas pour 100.000 habitants), le Gard (28 cas pour 100.000 habitants), la Haute-Garonne (38 cas pour 100.000 habitants), le Gers (12 cas pour 100.000 habitants), l'Hérault (cas pour 100.000 habitants), les Hautes-Pyrénées (14 cas pour 100.000 habitants) et le Tarn (20 cas pour 100.000 habitants).

Pays-de-la-Loire

Les Pays-de-Loire restent en orange, avec un "R0" de 1,0. Le taux d'incidence y est variable : la Sarthe est classée en rouge (52 cas pour 100.000 habitants). La Loire-Atlantique(16 cas pour 100.000 habitants), le Maine-et-Loire (16 cas pour 100.000 habitants) et la Mayenne (22 cas pour 100.000 habitants) demeurent en orange. Seule la Vendée est verte avec un taux de 5,1 cas pour 100.000 habitants.

Provence-Alpes-Côtes-d'Azur

La Provence-Alpes-Côtes-d'Azur reste encore une fois en rouge pour son "R0", qui s'élève à 1,6. En moyenne, 10 malades contaminent 16 personnes donc.



Les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes passent en rouge, avec des taux d'incidence de respectivement 84 et 53.



Les Hautes-Alpes ont un taux d'incidence de 13 cas pour 100.000 habitants Le Vaucluse compte 23 cas pour 100.000 habitants, le Var compte 36 cas pour 100.000 habitants et les Alpes-de-Haute-Provence compte 29 cas pour 100.000 habitants.