Canicule : pourquoi pic de chaleur rime avec pic de pollution

publié le 05/08/2020 à 17:03

L'Île-de-France va connaître un nouveau pic de pollution à l'ozone à partir de ce mercredi 5 août, annonce Airparif. Partout en France, quand le mercure grimpe, le taux de pollution monte avec lui. L'ozone, la particule mise en cause, se forme en effet sous l'effet de la chaleur.

L'ozone, sous la forme O3, est un polluant dit "secondaire", explique Airparif. Autrement dit, il n'est pas directement émis, il se forme dans l'atmosphère par réaction chimique, à partir de polluants primaires. Les premiers sont les oxydes d'azote (NOx), particules dues principalement au trafic routier. Les seconds sont les composés organiques volatils (COV) produits par l'industrie, les peintures et les solvants, le trafic routier, mais aussi les végétaux.

Or, pour que la réaction chimique ait lieu dans l'atmosphère, il faut des UV, un fort ensoleillement, de fortes chaleurs et peu de vent. Autrement dit, les périodes caniculaires sont un contexte idéal. C'est pourquoi pics de chaleur et pics de pollution sont concomitants l'été.