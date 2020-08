Pas-de-Calais : un corps calciné retrouvé dans une maison abandonnée

publié le 20/08/2020 à 03:23

Une macabre découverte. Les pompiers sont intervenus lundi 17 août auprès d'une maison abandonnée en feu à Beuvry dans le Pas-de-Calais. Mais en neutralisant l'incendie, les pompiers de Béthune ont remarqué la présence d'un corps calciné.

Selon nos confrères de la Voix du Nord qui ont rapporté ces informations, c'est un automobiliste qui a donné l'alerte à la vue de la fumée. Les pompiers dépêchés sur place ont trouvé un feu de détritus dans une maison visiblement abandonnée. C'est en éteignant le feu qu'ils ont découvert un corps calciné.

La police béthunoise a rapidement été prévenue. Des membres de la police judiciaire et de la police technique et scientifique se sont rendus sur place pour relever de premières constations et des indices. La victime a pu être identifiée.

D’après un Beuvrygeois présent à proximité du terrain, cette maison est à l’abandon "depuis une trentaine d’années, peut-être plus" a rapporté la Voix du Nord. Une enquête a été ouverte.