publié le 21/08/2020 à 15:00

Pour les collégiens et les lycéens, la rentrée se fera masquée. Jean-Michel Blanquer l'a confirmé le 20 août, à une dizaine de jours de la reprise des cours. "C'est quelque chose que l'on demandait car le masque est un élément de prévention très important. Mais pour aller au bout de la logique, il faudrait qu'ils soient gratuits pour les familles", commente Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, au micro de RTL.

"Il s'agit d'un enjeu social très important : cette année, le coût de la rentrée scolaire a augmenté de 6%", poursuit la professeure de sciences économiques et sociales, pour qui le plus important reste "d'éviter la fermeture totale des établissements scolaires".



"Il va y avoir tout un travail de pédagogie à faire pour faire comprendre aux élèves l'intérêt de porter le masque", conclut Sophie Vénétitay.