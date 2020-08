Canicule : les alpinistes appelés à reporter leur ascension du Mont-Blanc

publié le 12/08/2020 à 00:08

C'est l'une des conséquences de la canicule : les chutes de pierres se multiplient en montagne. La Préfecture de Haute-Savoie appelle les alpinistes qui souhaitent gravir le Mont-Blanc à reporter leur ascension où à modifier leur parcours.

Selon le maire de Chamonix, Eric Fournier, "c'est une mesure qui relève du bon sens et que tous les guides locaux connaissent parfaitement lorsque les températures sont très élevées".

Mais cette mesure n'est pas seulement une conséquence de la canicule. D'après l'élu, il faut regarder à plus long terme. "C'est davantage le changement climatique que nous surveillons", explique-t-il.

Ainsi, tous les glaciers, comme celui du Val d'Aoste qui pourrait s'effondrer prochainement, dans les Alpes italiennes, sont surveillés. "Tous les glaciers qui pourraient poser des difficultés, dans le secteur du Mont-Blanc, sont surveillés et monitorés en temps constants. Si c'était nécessaire nous saurions alerter les populations et les riverains sur-le-champs", souligne l'élu.

Cependant, la situation actuelle, côté français, ne nécessite pas l'évacuation des populations. "Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On peut donc continuer à gravir le Mont-Blanc mais par d'autres voies qui sont plus difficiles", actuellement fermées précise le maire. Avant de conclure : "ceci n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, cela nous permet de retrouver le sens de la montagne, on ne peut pas y aller dans n'importe quelle condition".