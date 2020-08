Coronavirus : des masques gratuits pour les élèves démunis, annonce Blanquer

et AFP

publié le 21/08/2020 à 17:31

"Si des familles sont en grande difficulté, nous sommes en situation de fournir des masques aux élèves qui en ont le plus besoin", a déclaré Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, en visite dans une école de l'Oise, à Montataire vendredi 21 août.

Cette annonce fait suite à l'intervention jeudi 20 août sur France 2 du ministre qui s'est exprimé sur la rentrée scolaire afin de répondre aux inquiétudes des professeurs. Il y a déclaré que le port du masque serait désormais obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans les espaces clos dès le 1er septembre. Concernant les espaces extérieurs, la décision du port du masque sera laissée à l'appréciation des autorités locales.

Les professeurs de collège et lycée seront également tenus de porter un masque, même si Jean-Michel Blanquer a estimé que cette obligation pourrait être levée lorsqu'il y a une distance de 2 mètres avec les élèves pendant les cours. Pour les enseignants en maternelle, le port du masque reste recommandé mais n'est pas obligatoire.

Le ministre a estimé que "l'habitude de porter le masque doit être prise, y compris par les adolescents" et qu'il "est normal d'avoir cela comme on a des vêtements" et que cela faisait partie "des fournitures de rentrée".

"Si vous avez un masque et que vous le lavez régulièrement, ce n'est pas un coût gigantesque", assure t-il.

Il a affirmé que le protocole sanitaire élaboré en juillet par le ministère et qui sert de base à la préparation de la rentrée permettrait "de nous adapter à chaque situation".