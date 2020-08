Oise : le copilote d’un Flixbus frappe une passagère

publié le 17/08/2020 à 10:55

Jeudi 13 août, lors d’une pause sur une aire d’autoroute dans l’Oise, une passagère Flixbus a été agressée. Dans un car assurant la liaison entre Bruges et Paris, une femme a indiqué aux chauffeurs son souhait de récupérer des couches pour son bébé dans la soute.



Comme le rapporte France 3, face au refus des chauffeurs d’ouvrir la soute et à la déclaration d’un deux conducteurs qui a indiqué qu’il "s’en foutait et que le bébé pouvait mourir", une passagère originaire de Creil s’est interposée, tentant de filmer la scène.

Le chauffeur et la deuxième femme commencent alors à échanger vivement. Le copilote intervient et comme le raconte un autre passager du bus, Baptiste : "Le copilote qui avait contrôlé nos billets et géré l’entrée dans le bus l’a attrapée par les cheveux, puis l’a frappée. Je n’ai pas directement vu la scène, mais c’est ce que les passagers présents m’ont raconté. C’est un cri qui m’a interpellé".

Choquée par les événements, la passagère agressée fait un malaise et est mise en PLS par un groupe de témoins qui appelle ensuite les pompiers. Baptiste reste à côté d’elle en attendant les secours. Le chauffeur se présente alors pour demander si le bus peut repartir. Malgré une réponse négative, le Flixbus repart, laissant la femme agressée et Baptiste seuls sur l’aire d’autoroute. La victime prise en charge par les secours qui n’a pas pu récupérer ses bagages a porté plainte. Baptiste, lui, a été pris en stop par des Belges présents sur l’aire d’autoroute au moment des faits afin de rejoindre Paris.