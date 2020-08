Tarn : une jeune femme handicapée refusée à l'entrée d'un salon de thé

publié le 18/08/2020 à 21:08

Une vidéo virale a fait le tour des réseaux sociaux lundi 17 août. On peut y avoir une femme en situation de handicap qui estime s'être vu refuser l'accès à un salon de thé du centre-ville de Castres alors qu'elle était accompagnée d'un chien d'assistance.

En effet, la vidéo de 20 secondes a été vue plus de deux millions de fois. On peut voir la jeune femme se tenir dans son fauteuil devant la porte d'entrée du salon et le gérant l'empêchant de passer, en lui disant : "Quelle que soit la règlementation, avec ou sans le chien, vous ne rentrerez pas chez moi. J'ai le droit de refuser des clients."

La loi indique cependant, par le décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité et à la carte de priorité pour personne handicapée et modifiant le code de l'action sociale et des familles, que "l'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance (…) qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité (…) est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe".

Ce mardi 18 août, France Bleu Occitanie rapporte qu'une plainte a bien été déposée au commissariat de Castres par la personne en situation de handicap. Le couple de commerçants a lui aussi déposé plainte, face à l'avalanche de commentaires haineux reçus.