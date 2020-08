Le Youtubeur Maxence Cappelle, alias E-dison, est décédé à 28 ans

publié le 04/08/2020 à 11:35

C'est une nouvelle qui endeuille la communauté YouTube. Maxime Cappelle alias E-dison sur la plate-forme de vidéo est décédé à 28 ans le 28 juillet dernier, comme le rapporte La Voix du Nord. Les causes du décès n'ont pas été rapportées.

Avec plus de 700.000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Maxime Cappelle, alias E-dison, réalisait des vidéos sur des expériences et des tests d'objets comme un "gadget anti-noyade" ou un essai de tirer à l'arc des flèches enflammées. Il se définissait comme "un dénicheur de l'extrême" et certaines de ses vidéos cumulaient 2 millions de vues.

"Par respect pour Max, il serait bien de rester abonné et de continuer à regarder ses vidéos. Montrons que la communauté est soudée et que l'on respecte ce qu'il a pu faire. Ne l'oublions pas", écrit un un de ses abonnés sur son compte Instagram.

Maxime Cappelle a été inhumé le 1er août au cimetière de Maisnil (Hauts-de-France). Il était marié depuis 2017 et père de deux petites filles.

> TIRER À L’ARC AVEC DES FLÈCHES ENFLAMMÉES !