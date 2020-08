Rentrée scolaire et coronavirus : les 6 questions que l'on se pose

publié le 21/08/2020 à 14:10

La rentrée scolaire en période d'épidémie suscite beaucoup d'interrogations. Alors que le pourcentage de personnes testées positives à la Covid-19 continue d'augmenter (plus de 18.600 personnes sur les sept derniers jours), les parents, mais aussi les enseignants s'inquiètent des mesures sanitaires qui seront prises.

D'autant que la situation des enfants pendant le confinement a été particulièrement compliquée. École à distance à gérer en plus du travail pour les parents, cours à assurer en distanciel pour les enseignants, et pour les enfants, plus aucun contact avec leurs camarades. Et même si les enfants sont déjà revenus à l'école après le déconfinement, la rentrée de septembre sera encore différente, notamment au niveau du protocole sanitaire.

Pour mieux appréhender la rentrée, RTL.fr répond à 6 questions que vous pourriez vous poser.

1. La rentrée pourra-t-elle être reportée ?

La rentrée des classes doit avoir lieu le 1er septembre. Le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire chez les enseignants du premier degré, a demandé qu'elle soit décalée de quelques jours en raison de la situation sanitaire. Mais le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a exclu jeudi 20 août sur France 2 un report généralisé de la rentrée scolaire. Même en cas de rebond des contaminations de Covid-19.

En fonction de la situation sanitaire, des "exceptions locales" pourront être envisagées, a-t-il précisé. Ces exceptions pourront se faire à "l'échelle d'une école, d'un établissement, ou même d'un territoire". Il faudra donc être attentif à la situation de l'établissement de votre enfant.

2. Sera-t-il obligatoire de mettre ses enfants à l'école ?

Après une première phase de déconfinement où on pouvait choisir de remettre ou pas ses enfants à l'école, elle est redevenue obligatoire à partir du mois de juin. Pour la rentrée de septembre, même chose : la participation physique des élèves à la classe redevient la norme. "L'enseignement est obligatoire", a rappelé Jean-Michel Blanquer jeudi.

3. Les enfants devront-ils porter le masque ?

Là, tout dépend de l'âge de votre enfant. Au collège et au lycée, le port du masque devra être "systématique" dans tous les espaces clos, même quand les règles de distanciation physique pourront être respectées, a annoncé Jean-Michel Blanquer. "Dans les espaces aérés, c'est à l'appréciation locale", a-t-il précisé. Jusqu'à maintenant, le masque n'était obligatoire que quand la distance d'un mètre ne pouvait être respectée.

En primaire, le masque pour les enfants n'est pas recommandé, ni interdit. Mais Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il était possible que l'obligation du port du masque soit étendue aux élèves de CM1 et de CM2 "dans les temps futurs".

En maternelle et en crèche en revanche, le port du masque est prohibé pour les enfants.

4. Et les professeurs ?

Les enseignants de tous les niveaux devront porter le masque dans les espaces clos, même dans les salles de classe. Il n'y a qu'en crèche où les personnels pourront enlever le masque pour les contacts avec les enfants, à condition de le remettre à chaque fois qu'ils seront avec des adultes.

5. Qu'est-ce qui est prévu pour les élèves en difficulté ?

Le gouvernement a promis de ne pas laisser les élèves décrocheurs de côté. Des évaluations devraient être mis en place dès le mois de septembre pour jauger le niveau des élèves.



Le ministère a également prévu 1.500.000 heures supplémentaires mobilisées pour renforcer l’accompagnement personnalisé et l’aide aux devoirs et 130.000 heures d’assistants d’éducation (AED) d’ici le mois de décembre, pour accompagner le début d’année.

6. Que se passe-t-il en cas de contamination ?

En cas de découverte d'un cas de coronavirus dans une classe, Jean-Michel Blanquer a détaillé la procédure à suivre. "On fait immédiatement des tests sur la classe et sur l'école et à partir de là, on remonte la chaîne de contamination", a-t-il déclaré. À ce moment-là, des fermetures de classe ou d'école pourront être ordonnées.