Le Dauphiné : gratin dauphinois, saucisson et noix

publié le 03/08/2020

"RTL vous régale", c'est une recette très simple ! Chaque jour, toute l'équipe vous emmène faire le tour de France des régions. Producteurs, maraîchers et autres restaurateurs, ces artisans font la fierté de leur région.

Aujourd'hui, cap sur le sud-est de la France, dans le Dauphiné, et son chef-lieu : Grenoble ! Entité historique et culturelle jadis nommée Viennois, le Dauphiné est aujourd'hui divisé en trois départements : la Drôme, l'Isère et les Hautes-Alpes. Et lorsque l'on s'y balade, on y admire des montagnes, des torrents, des cols vertigineux qui font les plus belles pages du Tour de France. On découvre également des villages, des hameaux oubliés du monde et des vallées charmantes qui font la beauté de la région.

Pour les gourmands, impossibles d'être déçu. Comme son nom l'indique, le gratin dauphinois reste une spécialité typique de la région. Au menu également, la découverte du "Murçon", ce saucisson composé de chaire de porc hachée. Pour sa recette du jour, Luana a décidé de sublimer un dessert savoureux : la tourte aux pommes et aux noix.

L'évidence : le gratin dauphinois !

Le gratin dauphinois fait partie de ces rares recettes qui déchaînent les passions, provoquent des polémiques et génèrent des débats interminables. Pour les fins gourmets, Il est plus difficile de discuter sereinement de la VRAIE recette du gratin dauphinois.

Le choix du Luana : la tourte aux pommes et aux noix

Luana Belmondo, nous donne la recette de sa tourte aux pommes et aux noix.

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

L'ambassadeur : Christophe Aribert, chef étoile de la "Maison Aribert"

Lieu éthique et éco-responsable, la "Maison Aribert" met l'écologie au centre du propos. Chef étoilé, Christophe Aribert n'utilise que des circuits cours avec des producteurs locaux. Une maison qui véhicule des valeurs, des pratiques et des savoir-faire vertueux autour de l'alimentation, de l'agriculture, du bien-être et de l'apprentissage.

Le défi frigo !

