publié le 06/08/2020 à 07:47

Même quand le feu semble maîtrisé, une extrême vigilance s'impose. Hier mercredi 5 août, près de Marseille, il y a eu une reprise de l'incendie dans l'après-midi. Les 1.400 pompiers sur le pont depuis la veille ont dû à nouveau intervenir.

En tout, les flammes ont détruit plus de 1.000 hectares dans le secteur de Martigues, Carry-le-Rouet, Port-de-Bouc ou encore Gignac. De nombreux campings ont été réduits en cendres. Leurs occupants ont été évacués tout comme beaucoup d'habitants. Dominique a bien cru que sa maison allait y passer, il habite Martigues dans le quartier de la Couronne.



"Le feu est arrivé à une vitesse folle, ça a duré trente secondes et le temps de réagir… le nuage s'était embrasé, on a juste le temps de sortir les véhicules et de partir", détaille cet habitant. Il explique qu'à chaque fois, "c’est le même scénario : gros mistral, et des foyers se déclenchent un peu partout" en fin d'après-midi. Quant à l'origine de la propagation de flamme, Dominique s'interroge, est-ce un acte volontaire ? "Est-ce un hasard ? Ça me paraît vraiment douteux", déclare-t-il.

