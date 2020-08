publié le 21/08/2020 à 14:19

Des centaines de surgelés, de fruits, de boîtes de tapenade ou encore de pâtes, avaient été retrouvées dans la forêt de Mormal et près de l'Escaut, dans le Nord. Ces dépôts sauvages de produits alimentaires invendus avaient provoqué l'indignation ainsi que l'ouverture d'une enquête par le parquet d'Avesnes-sur-Helpe.

Les supermarchés Carrefour et E.Leclerc étaient soupçonnés, mais c'est en fait le bénévole d'une association qui a déversé ces déchets. Ces produits périmés provenaient en réalité de leur stock, prévu normalement pour les plus démunis. Toutes ces denrées alimentaires avaient été récupérées aux hypermarchés, mais elles n'étaient plus consommables, alors cette association caritative du Valenciennois avait prévu de les remettre à une ferme pour nourrir des animaux.



L'association charge alors ce bénévole d'une quarantaine d'années, de se rendre jusqu'à la ferme, sauf que selon son témoignage, il n'aurait pas trouvé la ferme et aurait donc pris la décision, de sa propre initiative, de tout jeter dans la nature. C'est pour cela que plusieurs camionnettes pleines ont été déversées dans la forêt et aux abords de deux canaux.

> Le bénévole à l'origine de ces dépôts sauvages risque 1.500 euros d'amende. Crédit Image : Association Mormal Forêt Agir | Crédit Média : Association Mormal Forêt Agir | Date : 21/08/2020

C'est l'enquête du parquet d'Avesnes-sur-Helpe qui a permis de retrouver la trace de l'association. Son président a alors immédiatement demandé au bénévole de se dénoncer. Lors de son audition, il a reconnu l'abandon des produits. Par conséquent, il risque la plus haute contravention, de 1.500 euros, pour dépôt sauvage dans la nature.

