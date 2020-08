Coronavirus et Puy du Fou : pas de nouvelle dérogation à la règle des 5.000 personnes

publié le 18/08/2020 à 15:01

Le 15 août dernier, le Puy du Fou avait obtenu une dérogation "exceptionnelle" pour accueillir 9.000 spectateurs à la Cinéscénie, un spectacle nocturne en plein-air. Cette entorse autorisée à la règle des 5.000 personnes maximum n'avait pas manqué de faire réagir. Le Puy du Fou n'a pas obtenu de nouvelle dérogation pour ce week-end du 22-23 août, rapporte Ouest-France.



La préfecture de Vendée, à qui appartient la compétence d'attribuer ou non de telle dérogation, explique que "les données les plus à jour [confirment] une dégradation" de l'épidémie "qui s’accélère", et rappelle que "la Cinéscénie draine un public venu de l’ensemble du territoire national."

"Afin de permettre l’examen de nouvelles demandes de dérogation pour des représentations ultérieures, la préfecture de la Vendée et le Puy du Fou vont travailler à l’adaptation du protocole qu’appelle l’évolution de la situation sanitaire", ajoute la préfecture.

Le Puy du Fou "prend acte" de cette décision. "On respecte et on appliquera, bien sûr, les décisions prises par l'État", explique David Nouaille, en charge du marketing et de la communication du Puy du Fou à Ouest-France.