Canicule à Lyon : à la recherche d'un peu de fraîcheur

publié le 08/08/2020 à 10:51

Le football français est à l'honneur dans la presse ce samedi 8 août grâce à l'exploit de l'Olympique lyonnais, qui a éliminé la Juventus Turin pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions. "Bienvenue au sommet", a titré L'Équipe.

L'OL aussi en avant dans les colonnes du Progrès, qui en cette période de canicule, en profite aussi pour donner des conseils aux Lyonnais pour se rafraîchir.

Le Progrès propose ainsi à ses lecteurs de se plonger dans la fraîcheur du Jura et de ses lacs, plus précisément à Clairvaux, où la baignade est autorisée. On peut aussi y faire du bateau et du pédalo. Mais Clairvaux est aussi riche culturellement, et il ne faut pas s'y priver d'y flâner. Puis surtout, ne pas se priver de déguster les spécialistes culinaires locales. On pense notamment au fameux comté, primé au dernier Salon de l'Agriculture.

Fraîcheur toujours. Il est conseillé aux Lyonnais qui veulent échapper à la fournaise de la ville de gagner le nord du département et la campagne rhodanienne. Et pourquoi pas vous rendre à Tarare ? Autrefois capitale de la mousseline (de soie), la commune offre également de beaux panoramas à 570 mètres d'altitude avec, à l'est, les coteaux du Beaujolais, et au sud les collines des Monts du Lyonnais.