Mayenne : le service Covid de l'hôpital de Laval en grève

et AFP

publié le 21/08/2020 à 01:12

Une grève illimitée a commencé, mercredi 19 août, au service chargé d'accueillir des malades du coronavirus à l'hôpital de Laval, en Mayenne. Alors que le département a franchi le seuil d'alerte cet été, des infirmiers et aides-soignants réclament des moyens supplémentaires.

"Hôpital sous tension, personnel épuisé, population en danger, mort du service hospitalier", pouvait-on lire sur une large banderole accrochée sur des grilles de l'établissement. "C'est la grève pour la médecine Covid du CH Laval !", annonce la page Facebook de la section Force Ouvrière (FO) de l'hôpital.

Le personnel soignant dénonce le manque de sécurité face à la propagation de l’épidémie de coronavirus. "Qu'il y ait, dans un même service et séparés seulement par une porte, des patients Covid et des patients non-Covid n'est pas tout à fait normal alors qu'on est censé avoir des services dédiés. S'il y a des contaminations croisées, la direction et l'ARS devront prendre leurs responsabilités", a jugé Sébastien Lardeux, secrétaire général de l'Union départementale FO de Mayenne.

Il n'y a qu'une seule infirmière pour 24 patients, dont 12 Covid Maxime Lebigot, infirmier et secrétaire général adjoint FO à l'hôpital de Laval, en Mayenne Partager la citation





Par ailleurs, l’absence de personnel pour soutenir les équipes soignantes est également pointée du doigt. "On a eu du renfort la journée, mais c'est temporaire, et la nuit, il n'y a qu'une seule infirmière pour 24 patients, dont 12 Covid", déplore Maxime Lebigot, infirmier et secrétaire général adjoint FO à l'hôpital. Il a par ailleurs précisé que certains soignants, "épuisés, pensaient souffler pendant la période estivale, mais sont aujourd'hui en arrêt de travail".

Dans un communiqué, la direction rappelle que "le service de médecine interne, exclusivement dédié à l'accueil de patients Covid durant la première phase de l'épidémie, a pu prendre de nouveau en charge ses patients atteints de maladies infectieuses, maladies du sang et autres pathologies relevant notamment de médecine générale, depuis que le nombre de malades du Covid-19 a fortement diminué".

Le dernier bulletin de l'ARS des Pays de la Loire rapporte que la Mayenne enregistrait, le 18 août, 1.336 cas testés positifs depuis le 13 mai, avec un taux d'incidence (nombre de personnes positives rapporté à 100.000 habitants, ndlr) de 21,6 cas, contre 50,1 le 15 juillet.