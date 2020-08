Loire : un nouveau cas de cheval retrouvé mort mutilé

et AFP

publié le 18/08/2020 à 02:27

Le phénomène se multiplie ces dernières semaines. Le parquet de Roanne (Loire) a ouvert une enquête ce lundi 17 août à la suite de mystérieux prélèvements d'organes sur un cheval décédé, a-t-on appris de source judiciaire. De nombreux cas similaires ont été signalés récemment dans d'autres départements.



Décédé de mort naturelle il y a trois jours, l'animal était entreposé depuis dans un pré à Sainte-Colombe-sur-Gand, dans le nord de la Loire, en vue de son envoi à l'équarrissage. Ce lundi, son propriétaire a découvert qu'il avait été mutilé durant la nuit, avec une oreille coupée, un œil retiré et le nez tranché, selon la même source confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.

Prévenue, la gendarmerie de la Loire a ouvert une enquête pour "vol et recel d'organes d'animaux" afin de tenter d'identifier le ou les auteurs des faits. "Les gendarmes ont fait le rapprochement entre cette affaire et une quinzaine de cas de mystérieux actes de tortures et de mutilations de chevaux vivants à travers la France ces dernières semaines", a indiqué à l'AFP le parquet de Roanne.

Une jument également mutilée dans le Jura

À Thoiria, dans le Jura, une enquête de flagrance vient également d'être ouverte ce lundi après la découverte d'une jument retrouvée morte et mutilée vendredi. Selon la radio locale, citant les premières conclusions de l'autopsie, la jument de 24 ans aurait été assommée. Puis, le ou les agresseurs ont retiré à l'animal un œil et une châtaigne, excroissance formée par de la corne et localisée sur les jambes des chevaux, détaille le média.

Selon la presse locale, il s'agit du deuxième cas en Bourgogne-Franche-Comté en moins d'une semaine. Le 8 août, des éleveurs de Saône-et-Loire avaient trouvé une de leurs pouliches morte, mutilée. D'autres faits similaires se sont produits dans la Somme et le Puy-de-Dôme notamment, où des enquêtes sont en cours.

Ces enquêtes permettront de rechercher le ou les auteurs et les éventuels liens avec les affaires similaires signalées récemment à travers la France. Les enquêteurs bénéficient du soutien de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), en appui aux brigades locales.