publié le 20/08/2020 à 18:30

L'association L214, connue pour ses vidéos choc tournée dans des élevages maltraitant, a publié un nouveau reportage dans un élevage de canards dans le Sud-Ouest de la France. Alors que le ministère de l'Agriculture avait très rapidement mis en demeure l'élevage, l'État ordonne ce jeudi 20 août la fermeture du site insalubre.

"Interdiction totale et immédiate" est faite d'exploiter ce bâtiment "jusqu'à sa remise aux normes", a expliqué le ministère de l'Agriculture. "Les canards sont évacués dès maintenant de leur bâtiment pour les mettre à l'abri", a précisé une porte-parole du ministère après une inspection des services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et de la gendarmerie nationale sur le site du couvoir du Saison à Lichos (Pyrénées-Atlantiques).

Selon L214, cet élevage est "le pire élevage" vu depuis plus de dix ans. Elle décrit un bâtiment "totalement insalubre", des cadavres de canards "décomposés" et "non ramassés", des cages "en train de s'effondrer", un épais "flot d'excréments" qui "déborde à l'extérieur", des asticots et des rats qui "prolifèrent". De son côté, la copropriétaire de l'exploitation a dénoncé une vidéo "fausse, mensongère et malhonnête".