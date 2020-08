publié le 11/08/2020 à 21:27

La façon de faire est toujours la même : un "employé de banque" affirme au téléphone que des opérations frauduleuses ont eu lieu sur votre compte, il demande le code confidentiel pour mettre la carte en opposition, puis un "coursier" vient récupérer la carte au domicile. La Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP, Police nationale) du Gard met en garde sur les arnaques à la carte bancaire.

Une fois le code et la carte en poche, les fraudeurs en profitent pour faire des retraits illégaux. Sur son site, la Police rappelle que "les personnes très âgées (entre 80 et 90 ans) sont des cibles privilégiées". Elles sont directement appelées sur leur ligne de téléphone fixe.

La DDSP rappelle que le code secret d'une carte bancaire est strictement confidentiel et ne doit jamais être communiqué, même à un employé de banque. "Si vous êtes confronté à un tel appel téléphonique, notez le numéro de téléphone de votre interlocuteur et contactez immédiatement votre banque. Ensuite rendez-vous au commissariat de police ou à la gendarmerie la plus proche de chez vous pour y déposer plainte", précise la police.