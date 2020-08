publié le 20/08/2020 à 18:15

Karine-Laure est patronne d'un bar-tabac à Chalamont (Ain). Elle a été agressée violemment par un client, qui a pris la fuite. "C'est un client qui se présentait à la caisse sans masque. Quand il s'est présenté à la caisse, je lui ai demandé de mettre son masque ou d'aller en chercher un. Il s'est complètement énervé", confie-t-elle au micro de RTL.

"Il a jeté par terre les briquets qu'on a en présentation, les journaux, les revues que j'avais devant, raconte Karine-Laure. Ensuite, il s'est dirigé vers la sortie. Je me suis pris ce que je crois être un coup de chaise parce que j'ai eu deux bosses sur la tête. Cela a été des coups à la tête mais sur le moment je ne m'en suis même pas rendu compte, parce que c'est allé tellement vite..."

"C'est après que je me suis senti gonfler et que je me suis rendu compte que j'avais pris des coups, ajoute la buraliste. Quand il est sorti, il a fait des doigts d'honneur et il m'a injuriée de tous les noms. Une telle violence pour ça, c'est hallucinant."

