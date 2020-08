Idée vacances en France : les gorges du Verdon prises d'assaut par les touristes

publié le 31/07/2020 à 17:00

Ce vendredi 31 juillet, on met ses chaussures de marche et on se laisse étourdir par la vue des gorges du Verdon. Le plus grand canynon d'Europe est très fréquenté cette année. Le premier arrêt est à Bauduen, dans le Var. Un petit village typiquement provençal accroché à une colline qui surplombe le lac de Sainte-Croix et son eau bleu émeraude.

C’est la porte d’entrée des gorges du Verdon. Petite visite guidée avec Jonathan, habitant de Bauduen depuis toujours. "Là on est tout en haut du village à côté de l'ancien presbytère et c'est le point culminant du village. On a une belle vu panoramique sur tout le lac", explique le local de l'étape. Il s'agit du village le plus proche du lac de Sainte-Croix.

"On est à peu près 300 personnes l'hiver ici et l'été, quand les campings sont pleins, on passe à 5.000", explique Jonathan. "Les hôtels et les campings sont pleins mais c'est une autre sorte de touristes, c'est plus des locaux : Marseillais, Niçois, mais aussi des Bretons", explique une employée du bureau d'information de la commune.

Beaucoup plus de monde que les autres années

Randonnée, forêt, baignade, il y en a pour tous les goûts. Jonathan fait visiter une petit plage presque déserte car en journée, les touristes s’agglutinent à trente minutes d’ici à Moustiers-Sainte-Marie, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

L’entrée des gorges du Verdon, c’est un embouteillage de kayaks et de pédalos. Astrid n’a d’ailleurs plus un canoë à louer. "Dans les gorges, c'est les Champs-Élysées, c'est très compliqué pour passer, c'est l'enfer", déplore-t-elle. Elle assure qu'il y a beaucoup plus de monde que les autres années. Selon elle, il y a seulement 10% d'étrangers, le reste est composé de touristes français.

Mais comme Sabine à la sortie du confinement, tous ont eu la même envie : les grands espaces. "Pour toutes les activités, il faut réserver. Là on a voulu faire du pédalo, mais c'est fichu pour aujourd'hui. On devait partir beaucoup plus loin mais tout annulé donc on s'est retourné vers la France et le côté un peu nature", explique la vacancière. Avec une eau cristalline à 26 degrés entourée de falaises blanche vertigineuses, on peut se dire qu'elle a bien fait.