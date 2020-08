Hérault : une jeune femme accouche au poste de secours de la plage

publié le 21/08/2020 à 17:45

Les surveillants du poste de secours du Lazaret, à Sète, dans l'Hérault, ont aidé à l'accouchement d'une jeune femme de 24 ans ce mercredi 19 août. Un médecin est rapidement arrivé sur place pour prendre le relais.

La jeune femme, habitant à Paris et arrivée de Toulouse un peu plus tôt dans la journée, s'est présentée au poste de secours avec de fortes douleurs au ventre, rapportent nos confrères de Midi Libre. Le chef de poste et son équipe constatent rapidement qu'elle est en train d'accoucher, un bon mois et demi avant son terme.

Ces derniers l'ont donc conditionné au poste de secours puis l'ont aidé avant qu'un médecin n'arrive et prenne la suite de l'accouchement. La mère et le nouveau-né, un jeune petit garçon, se portent bien et ont été immédiatement transportés à la maternité de l'hôpital le plus proche.