DIAPORAMA - Ils nous ont quittés en 2018

publié le 03/02/2018 à 10:15

Ils étaient acteurs, musiciens, sportifs ou encore inventeurs. Tous disparus en 2018, ces femmes et hommes auront marqué les esprits à leur manière et contribué à façonner l'époque. Redécouvrez les parcours et les histoires personnelles des personnalités qui nous ont quitté cette année.



France Gall est décédée le 7 janvier 2018, emportée par les suites de la récidive de son cancer du sein. La chanteuse française avait 70 ans. On lui doit d'inoubliables interprétations comme Résiste, Ella, elle l'a ou encore La Déclaration d'amour.



Donnelly Rhodes est décédé le 8 janvier 2018 à 80 ans. L'acteur canadien a joué dans plus de 160 films et séries télévisées, dont Les Feux de l'amour, X-Files et, plus récemment, Battlestar Galactica.

La comédienne et écrivaine française Françoise Dorins'est éteinte le 12 janvier 2018 à l'âge de 89 ans. Auteure d'une quarantaine de romans et de pièces de théâtre, elle a également écrit des chansons pour Dalida, Claude François ou Céline Dion.

On lui doit la version moderne de Oh Happy Day. Le chanteur de gospel moderne Edwin Hawkinsest décédé le 15 janvier 2018 à l'âge de 74 ans. En 1969, il a proposé un arrangement de Oh Happy Day, un chant religieux datant du XVIIIe siècle, qui a rencontré un succès foudroyant : le disque s'est écoulé à plus de sept millions d'exemplaires.



Le décès de Dolores O'Riordan, la chanteuse du groupe irlandais The Cranberries, survient également le 15 janvier 2018 alors que la musicienne enregistrait une reprise de son tube Zombie dans un studio à Londres. Elle était âgée de 46 ans.



Le 16 janvier 2018, c'est le basketteur Joseph Henry White dit "Jo Jo White"qui décède à 71 ans. La légende des Boston Celtics avait remporté deux titres de champion de la NBA (National Basketball Association) et un titre de meilleur jour des Finales en 1976.



L'actrice américaine Dorothy Malone et figure du cinéma classique hollywoodien est décédée le 19 janvier 2018. Tête d'affiche dans les années 1950, elle a notamment joué dans les drames Écrit sur du vent (1957) et La Ronde de l'aube (1958) de Douglas Sirk.



Le même jour s'éteignait Alain Devaquet. Ministre de l'Enseignement supérieur sous Jacques Chirac, ce professeur de chimie avait notamment fait parler de lui en 1986 avec son projet de réforme de l'université, qui avait aussitôt enclenché un mouvement de contestation des étudiants.



Le 20 janvier 2018, le grand chef cuisinier Paul Bocuse est décédé à l'âge de 91 ans. Il était atteint depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson. Véritable figure de la gastronomie française, celui que l'on surnommait "Monsieur Paul" a dirigé de nombreux restaurants à Lyon et dans le monde.



Le 25 janvier, Arnaud Giovaninetti est décédé brutalement à l'âge de 50 ans. L'acteur français était un visage familier du petit écran et du cinéma d'auteur. Depuis 2012, il était notamment connu du grand public pour son rôle dans la série Candice Renoir, diffusée sur France 2.



Jean-Claude Lattès, célèbre éditeur français, est décédé le 27 janvier 2018 à 76 ans. Critique littéraire, écrivain et vigneron, il a notamment publié Un sac de billes, de Joseph Joffo, un best seller vendu plusieurs millions d'exemplaires.



Les meubles en kit, c'est lui. Ingvar Kamprad, le fondateur d'Ikea, s'est éteint le 28 janvier 2018 à 91 ans. Homme d'affaires discret et redoutable, le milliardaire suédois est connu pour son sens de l'économie et de l'optimisation fiscale.



Pierre Péchin, humoriste français, est décédé le 29 janvier 2018 à l'âge de 70 ans. Connu pour ses pastiches des fables de La Fontaine, le comique a surtout séduit avec son sketch "La Cigale et la Fourni", qu'il récitait en prenant un accent maghrébin.



L'ancien designer de Peugeot Gérard Welter est décédé le 31 janvier 2018 à 75 ans. Entré à 18 ans au sein de la marque automobile française, il a créé la Peugeot 205 dans les années 1980. Produite à plus de cinq millions d'exemplaires, la célèbre citadine a sauvé l'entreprise de la faillite.



Le 2 février 2018, le groupe Boardriders Inc. (Quicksilver, DC Shoes et Roxy) a annoncé la disparition en mer de son PDG, Pierre Agnes, alors que son bateau avait été retrouvé échoué le 30 janvier sur une plage d'Hossegor. À 54 ans, ce discret homme d'affaires landais était l'un des grands noms du milieu du surf.