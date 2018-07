et AFP

publié le 04/07/2018 à 13:40

Georges-Emmanuel Clancier, poète et écrivain, est décédé mercredi 4 juillet dans son sommeil, a annoncé son éditeur Albin Michel. Âgé de 104 ans, il avait gagné plusieurs prix au cours de sa carrière dont le Goncourt de la poésie, le prix des libraires et le Grand prix du roman de l'Académie française.



Né à Limoges en 1914, Georges-Emmanuel Clancier était avant tout un écrivain et un poète, mais avait longtemps été directeur des programmes de la RTF puis de l'ORTF. Le Pain noir, publié en 1956, était le premier tome d'une série racontant l'histoire de sa famille maternelle, adapté à la télévision dans les années 1970.

Sans jamais se mettre en avant, il avait raconté en 2016 sa résistance à l'Occupation et au régime de Vichy dans le quatrième tome de ses Mémoires, Le Temps d'apprendre à vivre. Il avait alors participé à la revue Fontaine, dont la devise était "Nous ne sommes pas vaincus". Les écrivains interdits par le régime comme Paul Eluard, Aragon, Jean Cassou, Claude Roy ou encore Pierre Emmanuel y étaient publiés grâce à Georges-Emmanuel Clancier.