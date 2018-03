publié le 30/03/2018 à 12:03

Groland perd son président historique. Le comédien Christophe Salengro est mort vendredi 30 mars à l'âge de 64 ans. Figure emblématique de Canal+ depuis 1992, il était aussi le président de "Groland", émission comique diffusée sur cette même chaîne.





Acteur, danseur et metteur en scène, il a notamment fait des apparitions dans des films et des publicités à la télévision. Mais c'est son rôle de président du pays imaginaire Groland qui marquera toute une génération pendant 25 ans. Moustic, Benoît et les équipes de l'émission ont tenu à lui rendre un dernier hommage. "Notre Phare s'est éteint. Depuis ce matin, les Grolandaises et les Grolandais vivent dans le noir".

D'après les informations de la chaîne, la soirée des 25 ans de Groland, diffusée le 14 avril prochain sera dédiée à l'éternel Président.