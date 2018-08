publié le 06/08/2018 à 12:56

Sa première vocation n'était pas la cuisine. Enfant, le jeune Joël Robuchon se destinait plutôt à porter le noir de la soutane que le blanc immaculé du chef cuisinier. Adolescent, Joël Robuchon, né dans une famille pieuse du Poitou-Charentes, entre au Petit séminaire de Mauléon, dans les Deux-Sèvres, afin de s'engager au service de l'Église catholique. Au contact de la cuisine des religieuses, c'est un autre appel qui résonne dans le cœur du jeune homme et c'est finalement la cuisine que Joël Robuchon, 15 ans, choisira.



Une vocation qui le mènera au sommet. Pendant plus de 50 ans, le chef Robuchon a parcouru le monde et est devenu, de Paris à Tokyo, le chef le plus célèbre. Décédé ce lundi 6 août 2018 après une longue bataille contre le cancer, Joël Robuchon laisse derrière lui un empire gastronomique sans pareil et un héritage conséquent pour la gastronomie française.

Tout commence en 1960, lorsque l'adolescent débute son parcours au Relais de Poitiers. Il y fait ses premières armes avant un tour de France comme Compagnon du Devoir. De ce périple, il conserve un attachement pour la "Nouvelle cuisine", courant célébré par les critiques Henri Gault et Christian Millau. Dans les années 70, en parallèle de la Nouvelle vague et du Nouveau roman, la cuisine s'échappe enfin des lourds carcans du XIXème siècle. André Guillot, Paul Bocuse les frères Troisgros ou encore Jean Delaveyne, mentor de Joël Robuchon, réinventent la cuisine. Les fonds de sauce disparaissent, la cuisine s'allège, les légumes, les herbes, la fraîcheur et la vapeur dominent.

Le "cuisinier du siècle"

À 28 ans, il obtient son premier poste de chef à l'hôtel Concorde Lafayette, à Paris. Il commande alors 90 cuisiniers et deux ans après, il devient Meilleur ouvrier de France. À 32 ans, il change d'adresse et prend le contrôle des fourneaux de l'Hôtel Nikko et décroche 2 étoiles au Guide Michelin.



Ces récompenses et cette fulgurance ne quitteront jamais Joël Robuchon. Dans le XVIème arrondissement de la capitale il fonde son restaurant, Le Jasmin. L'établissement obtiendra une étoile par an. En 1987, il est couronné chef de l'année par le Gault et Millau, puis "cuisinier du siècle" (comme un certain Paul Bocuse) deux années plus tard. Il se développe ensuite au Japon avec le Taillevent-Robuchon de Tokyo mais n'oublie pas la France. Son deuxième restaurant du XVIème arrondissement baptisé simplement Joël Robuchon - car le chef est désormais une marque - est sacré meilleur restaurant du monde en 1994.

Le successeur de Maïté

Joël Robuchon dans "Cuisinez comme un grand chef" Crédit : Sipa/TF1

Joël Robuchon est une star dans le monde de la gastronomie en 1995 lorsqu'il prend, à 50 ans, sa retraite de chef. Mais son parcours dans le monde de la cuisine ne se termine pas. Joël Robuchon troque sa toque pour devenir une star médiatique et un homme d'affaire affûté. En 1987, il devient conseiller technique chez Fleury Michon et en 1996, il conseille la marque Reflets de France. Il poussera ces partenariats jusqu'à devenir l'égérie de ces marques à la télévision.



Le grand public le découvre à la télévision. Sur TF1 tout d'abord où il officie entre 1996 et 1999 dans Cuisinez comme un grand chef. Entre 2000 et 2009, le succès est total grâce à son "Bon appétit bien sûr", émission de France 3 où il prononce cette même phrase à la fin de chaque épisode, avec une moue rieuse. Pour les téléspectateurs, Joël Robuchon remplace la très populaire Maïté et sa Cuisine des Mousquetaires, rare rendez-vous culinaire à la télévision et qui a été diffusé de 1983 à 1999, toujours sur la troisième chaîne. Il n'a jamais vraiment quitté les écrans de télévision puisqu'ils continuait à apparaître dans les versions américaine et française de Top Chef.

> Purée de pommes de terre

L'Empire des Ateliers et des étoiles

Il n'abandonne pas son empire de restaurant et développe sa patte : il met les chefs cuisinier au centre de son restaurant, à la japonaise et fusionne la cuisine avec la salle. Il multiplie ensuite ses ateliers à Paris Las Vegas, Londres, Singapour, Shanghai, Montréal, Genève... au total, plus de 15 établissements à travers le monde porte son nom. Il reçoit plus de trente étoiles dans toute sa carrière ce qui le place dans la même catégorie que les immenses Eugénie Brazier, Marc Veyrat ou encore Alain Ducasse.

L'atelier Joël Robuchon sur les collines de Roppongi à Tokyo Crédit : Sipa

Célèbre pour sa purée de pomme de terre, Joël Robuchon a développé dans ses dernières années une cuisine très diététique et extrêmement légère : ses livres de cuisine comme Le Meilleur et le plus simple pour maigrir, Le nouveau coaching minceur et bien-être et surtout Food and Life avec le Dr Nadia Volf sont des exemples de cette évolution.