Joseph Joffo, auteur d'"Un sac de billes", est décédé à l'âge de 87 ans

publié le 06/12/2018 à 14:54

Il a marqué des millions de lecteurs dans le monde. Joseph Joffo, auteur du célèbre roman autobiographique Un sac de billes, racontant la fuite de deux jeunes frères juifs à travers la France occupée, est mort jeudi à 87 ans, a-t-on appris auprès de l'un de ses fils.



Originaire de Paris, l'écrivain était malade depuis quelques années et est décédé à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), où il était hospitalisé, a précisé à l'AFP Franck Joffo. Traduit en 18 langues, Un sac de billes a été énorme succès puisqu'il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde entier.

Le livre a fait l'objet de nombreuses adaptations au cinéma, au théâtre amateur, en bandes dessinées. Il a aussi fait aussi l'objet de deux adaptations au cinéma, la première par Jacques Doillon en 1975, peu après sa publication, la deuxième en 2017 [avec Christian Clavier et Patrick Bruel, ndlr] par le réalisateur canadien Christian Duguay.

> Un sac de billes - Bande-annonce officielle

Joseph Joffo a signé d'autres romans témoignages, comme Anna et son orchestre, où il relate la jeunesse de sa mère et son voyage de la Russie tsariste à Paris. Il a reçu pour celui-ci le Prix RTL grand public en 1975. Il a également écrit Baby-foot (1977), La Jeune fille au pair (1984) qui retrace l'arrivée d'une jeune fille au pair allemande juste après la guerre dans une famille juive.



Écrivain mais aussi acteur

L'homme de lettres est également apparu devant la caméra. Il a joué dans deux courts-métrages : Le portrait (2009) et Sonate pour Ismaël (2011), des cinéastes Sébastien Maggiani et Olivier Vidal. En 2016, il a donné la réplique à Stanley Weber et Richard Berry dans le film L'origine de la violence, signé Élie Chouraqui.

> L'ORIGINE DE LA VIOLENCE Bande Annonce (Richard Berry - 2016)