Jackson Odell, acteur de "Modern Family", est décédé à l'âge de 20 ans

publié le 11/06/2018 à 15:37

C'est une bien triste nouvelle pour les fans de Modern Family. Le comédien américain Jackson Odell, connu du public pour son rôle de Ted Durkas dans la série, est décédé le vendredi 8 juin à l'âge de 20 ans. Il a été retrouvé inanimé à son domicile situé à Tarzana en Californie. Selon Variety, si les causes de son décès sont encore inconnues, une autopsie va être réalisée pour déterminer les circonstances de sa mort d'après le légiste du comté de Los Angeles.



La nouvelle a été annoncée par la famille du défunt sur son compte Twitter. "La famille Odell a perdu son fils et frères bien aimé, Jackson Odell, vendredi. Il restera toujours une lumière brillante et une âme brillante, aimante et talentueuse. Il avait encore beaucoup plus à partager. Notre famille fera tout pour conserver cette vérité dans le futur. Notre souhait est que le reste du monde qui le connaissait et l'aimait en fasse autant. Nous allons maintenant tenter de faire face à cette incommensurable perte dans l'intimité. Nous ne ferons plus d'autre déclaration".

Célèbre outre-Atlantique, Jackson Odell avait démarré sa carrière d'acteur à l'âge de 12 ans. Il a notamment joué au cinéma dans Joody Moody et dans des séries comme iCarly et Les Goldberg. Le jeune homme était aussi auteur-compositeur : il avait écrit récemment plusieurs chansons pour la bande originale du film Forever My Girl.