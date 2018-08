publié le 26/08/2018 à 03:02

Le sénateur John McCain, considéré comme un héros de la guerre du Vietnam et une figure non-conformiste de la politique américaine, est décédé ce samedi 25 août à l'âge de 81 ans d'un cancer du cerveau contre lequel il luttait depuis un an. C'est ce qu'a annoncé son bureau dans la nuit du samedi 25 au samedi 26 août.



"Le sénateur John Sidney McCain III est mort à 16h48 le 25 août 2018. Près du sénateur se trouvaient quand il est décédé son épouse Cindy et leur famille", a précisé le bureau du sénateur républicain dans un communiqué.



Sa famille avait annoncé vendredi 24 août qu'il avait décidé d'arrêter le traitement contre son cancer du cerveau. L'annonce a suscité une vague de messages de sympathie aux États-Unis, où il est une figure majeure de la politique depuis de nombreuses années.

Il avait récemment décidé d'arrêter son traitement

Le sénateur républicain de 81 ans était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie. Il était suivi dans son État de l'Arizona, où ses amis et collègues défilaient depuis des mois pour faire leurs adieux, conscients que la fin était proche.

John McCain n'avait pas démissionné du Sénat, mais il ne s'y était plus rendu depuis décembre 2017. Seules quelques photos de lui, chez lui ou en promenade, avaient été publiées depuis son diagnostic.



Quant au président Donald Trump, qui était en conflit larvé avec le sénateur républicain, il a tweeté : "Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos cœurs et nos prières sont avec vous !", a-t-il écrit . La fille du vétéran, Meghan McCain, a publié sur son compte Twitter un texte racontant qu'elle était restée aux côtés de son père jusqu'à la fin, "tout comme il était avec moi à mes débuts".

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 août 2018

L'été 2017, John McCain avait défié le président Donald Trump, pour qui il n'a jamais caché son mépris, en votant contre sa réforme du système de santé. Il le critiquait ouvertement, le qualifiant de "mal informé" et d'"impulsif".

Hommage de Barack Obama pour saluer sa mémoire

Il avait porté les couleurs du parti républicain à l'élection présidentielle de 2008, perdant face au démocrate Barack Obama qui a salué sa mémoire ce samedi 25 août au soir. "John et moi venions de générations différentes, avions des origines complètement différentes, et nous nous sommes affrontés au plus haut niveau de la politique", a déclaré Barack Obama, qui l'a battu à l'élection présidentielle de 2008. "Mais nous partagions, malgré nos différences, une fidélité à quelque chose de plus élevé, les idéaux pour lesquels des générations entières d'Américains et d'immigrés se sont battus et se sont sacrifiés".



Il était ensuite resté au Sénat, sa deuxième maison depuis plus de trente ans. Considéré comme un interventionniste, persuadé que l'Amérique devait défendre ses valeurs dans le monde entier, il avait été un des partisans les plus farouches de la guerre d'Irak, et continuait à promouvoir le rôle militaire américain à l'étranger.