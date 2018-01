et La rédaction numérique de RTL

France Gall fait depuis bien longtemps partie du patrimoine de la chanson française. Sa carrière aura duré plus de trente ans. La chanteuse s'est éteinte dimanche 7 janvier dans la matinée, des suites d'un cancer du sein pour laquelle elle avait été soignée après la disparition de son mari, Michel Berger, en 1992. Elle laisse derrière elle un nombre incalculable de succès.



France Gall devient, à la sortie de l'adolescence, la petite fiancée de la chanson française. Les Français découvrent alors une lycéenne de 17 ans, poussée sur scène par son père, Robert Gall, musicien, auteur, qui lui impose ses première ritournelles.

Le célèbre Sacré Charlemagne fait immédiatement d'elle une vedette. On est alors en 1964. Serge Gainsbourg va s'emparer de cette silhouette, la transformer en Lolita des sixities qui va séduire la nouvelle génération. Poupée de cire, poupée de son, Les Sucettes... Image à succès qu'elle aurait pu cultiver... Pourtant, France Gall va dire non. "Ce qui est important c'est que je fais le métier que j'aime en faisant, sans aucune concession, ce que j'ai envie de faire", disait France Gall, qui ne va jamais changer de ligne de conduite.

> France Gall - Poupée de cire, poupée de son (1965) Stéréo HQ

Gall va fabriquer Gall

Gall va fabriquer Gall, quitte à connaître un long passage à vide. Elle veut absolument se débarrasser de sa tenue d'éternelle écolière, montrer qu'elle peut chanter autre chose. C'est son seul culot qui va la sauver et lui permettre de rester dans le cœur des Français. Elle va chercher Michel Berger qui, à l'époque, est réticent.



En 1974, La Déclaration va sceller 18 ans de tubes et d'amour avec les Français. Michel Berger le créateur, France Gall qui le guide avec ce don unique de comprendre le souffle de l'époque. Effectivement, elle ne sera jamais démodée.



France Gall sera toujours là, malgré les épreuves les plus intimes. La première, une blessure longtemps secrète, c'est la maladie, la mucoviscidose de sa fille Pauline. Celle-ci mourra à 19 ans. France Gall refusera d'étaler en public ses états d'âme, tout comme elle s'effacera après la la mort de Michel Berger, comme elle sera discrète, aussi, sur le cancer de sein qui l'a finalement emportée. C'est aussi pour ce courage, pour son immense pudeur, que la France aimait France.