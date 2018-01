publié le 20/01/2018 à 13:16

Il est le ponte de la gastronomie. Paul Bocuse est décédé ce samedi 20 décembre à l'âge de 91 ans. "Ce héros de la gastronomie française a construit un empire autour d’une cuisine de terroir, puisant ses racines dans la simplicité et la générosité", peut-on lire sur le site de Paul Bocuse.



Véritable star dans son domaine, il n'a jamais cessé d'impressionner pour devenir une référence mondiale. Et les nombreuses récompenses reçues parlent pour lui. Depuis 1965, il est ainsi auréolé de trois étoiles au Guide Michelin. Il obtient même le titre de "Pape de la gastronomie" en 1989 puis de "Chef du siècle" en 2011.



Né à Collonges-au-Mont-d'Or, à une dizaine de kilomètres de Lyon, Paul Bocause était resté fidèle à sa ville. C'est dans cette commune qu'il avait décidé d'installer L'Auberge du Pont de Collonges, devenue au fil des années un des temples de la cuisine française.

Un véritable homme d'affaires

Mais c'est un véritable empire qu'a construit Paul Bocuse. Il avait ainsi ouvert plus de neuf restaurants à Lyon et aussi plusieurs affaires à l'étranger, comme au Japon, aux États-Unis, en Suisse.



Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, a rendu hommage à "Monsieur Paul", le surnom que le monde entier lui donnait. "Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion", a-t-il écrit sur Twitter.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 20 janvier 2018