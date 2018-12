L'ancien président américain George Bush est mort à l'âge de 94 ans

et AFP

publié le 01/12/2018 à 06:07

L'ancien président américain George Bush est mort à Houston à l'âge de 94 ans, a annoncé son fils George W. Bush vendredi 30 septembre.



"Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d'annoncer qu'après 94 années remarquables notre cher papa est mort", a déclaré George W. Bush dans un communiqué publié sur Twitter par un porte-parole de la famille. "George H.W. Bush était un homme doté d'une noblesse de caractère et le meilleur père qu'un fils ou une fille aurait pu souhaiter".



Plus d'informations à venir sur RTL.fr