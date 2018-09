Burt Reynolds est décédé à l'âge de 82 ans

publié le 06/09/2018 à 21:27

C'est une figure du cinéma hollywoodien qui disparaît. L'acteur américain Burt Reynolds est décédé ce jeudi 6 septembre à l'âge de 82 ans, selon plusieurs médias américains. Il est mort d'un arrêt cardiaque dans un centre médical de Jupiter, au nord de Miami, en Floride, a annoncé son manager Erik Kritzer, cité par le site américain The Hollywood Reporter.



Burt Reyolds, né en 1936 dans l'État de Géorgie, est particulièrement connu pour son rôle dans Délivrance, le film culte de John Boorman sorti en 1972, aux côtés de Jon Voight. Il fera ensuite carrière en campant des hommes forts. On l'a vu notamment dans la comédie Plein la gueule, de Robert Aldrich, sur une équipe de football américain (son sport favori), Cours après moi shérif, ou encore dans L'Équipée du Cannonball, film sur une course de voitures illégale.

Il a également donné la réplique à Mark Wahlberg dans Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson en 1997. Salué par la presse internationale pour sa prestation dans la peau d'un réalisateur de films pornographiques, il avait d'ailleurs été nommé aux Oscars pour ce rôle. S'il n'a pas obtenu le fameux sésame, il a décroché, cette année-là, un Golden Globe pour ce long-métrage.

Il a refusé les rôles de James Bond et Han Solo

Le comédien à la moustache toujours impeccable est également passé à côté de rôles mythiques du septième art. Il affirmait que le producteur Albert Broccoli lui avait proposé le rôle de James Bond après le départ de Sean Connery. Il aurait refusé en déclarant "qu'un Américain ne peut pas jouer James Bond". De même, il a décliné le rôle de Han Solo pour le premier Star Wars, de George Lucas.



L'acteur, qui a joué dans quelque 200 films tout au long de sa carrière, apparaîtra même, à titre posthume, dans deux long-métrages : Defining Moments, de Stephen Wallis, mais surtout dans le prochain film de Quentin Tarantino, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood, attendu en salles en 2019.