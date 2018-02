Dennis Edwards, le chanteur de "The Temptations" est mort

publié le 03/02/2018 à 01:09

Dennis Edwards, le chanteur et leader du mythique groupe américain The Temptations, s'est éteint vendredi 2 février à l'âge de 74 ans. C'est à l'aube de son 75e anniversaire, qu'il aurait dû fêter ce samedi, qu'il est décédé, dans la ville de Chicago. Sa famille, qui a annoncé la nouvelle au site américain TMZ, n'a pas précisé la cause de son décès. Le chanteur du label Motown laisse derrière lui de nombreux tubes tels que Papa was a Rolling Stone, Ball of Confusion, Get ready, ou encore Cloud Nine.



C'est en 1968 qu'il avait rejoint The Temptations, pour remplacer David Ruffin en tant que chanteur principal. Au fil des années, Dennis Edwards avait mené son groupe à travers les périodes psychédélique, funk, et disco. S'il avait été évincé de sa formation en 1977, il avait pu la réintégrer en 1980, avant de se lancer dans une carrière solo.



> Temptations - Papa was a Rollin Stone (1972)

> The Temptations - Cloud Nine

En 1984 le musicien avait multiplié les réussites et produit le hit international, Don't Look Any Further, en duo avec Siedah Garrett. Finalement il avait retrouvé The Temptations en 1987, avant de quitter définitivement la formation deux années plus tard. En 1989, Dennis Edwards avait intégré, comme tous les membres du groupe, le Rock n'Roll Hall of Fame.



> Dennis Edwards - Don't Look Any Further ft. Siedah Garrett