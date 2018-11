publié le 14/11/2018 à 16:13

"Son Harriet Oleson était la femme que nos fans adoraient détester". C'est par ces mots que Melissa Gilbert, l'interprète de Laura Ingalls dans La petite maison dans la prairie a tenu à rendre hommage à Katherine MacGregor, décédée mardi 13 novembre à l'âge de 93 ans. Pendant neuf ans, cette actrice américaine avait joué à ses côtés le rôle d'Harriet Oleson, la "méchante" de la série.





Melissa Gilbert a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram ce mercredi 14 novembre. "J'ai tout juste appris que Katherine MacGregor est décédée hier. Cette femme m'a tant appris sur la comédie... les bijoux vintage... la vie. Elle était franche et incroyablement drôle. Une actrice vraiment douée tant elle savait jouer un personnage épouvantable avec tellement de coeur", a écrit l'actrice de 54 ans.



"Ce que les gens ne savaient pas, c'était à quel point elle était aimante et maternelle avec les plus jeunes du casting. Je l'aimais vraiment et je suis heureuse de savoir qu'elle est en paix et selon ses croyances, que son âme s'est réincarnée. Adieu Scottie. J'espère de tout mon coeur que nous nous reverrons", conclut Melissa Gilbert.

Née en 1925 en Californie, Katherine MacGregor a d'abord joué dans les années 1950à Broadway ainsi que dans des théâtres new-yorkais, rappelle Télé-Loisirs. Après un déménagement à Los Angeles et diverses apparitions dans des séries comme l'Homme de fer ou encore Mannix, elle obtient le rôle qui va faire basculer sa carrière : celui d'Harriet Oleson dans La petite maison dans la prairie.