Le réalisateur Milos Forman est mort à l'âge de 86 ans

et AFP

publié le 14/04/2018 à 09:10

Milos Forman est mort à l'âge de 86 ans, ont annoncé samedi 14 avril les médias tchèques. On doit au réalisateur tchèco-américain les films Vol au dessus d'un nid de coucou (1975), Hair (1979), ou encore Amadeus (1984). "Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille et de ses proches", a indiqué sa femme Martina citée par l'agence de presse tchèque CTK.



Milos Forman avait par deux fois reçu l'Oscar du Meilleur réalisateur. En 1976 pour Vol au dessus d'un nid de coucou et en 1985 pour Amadeus.



Comédie, drame, comédie musicale, biopic... Tout au long de sa carrière, il avait jonglé avec justesse avec les genres.