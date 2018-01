publié le 23/01/2018 à 13:08

Soixante-douze heures après le décès du géant de la gastronomie, Paul Bocuse, son fils, Jérôme, témoigne pour la première fois. Invité de RTL mardi 23 janvier, il évoque l'avenir des restaurants créés par son père.



"Paul Bocuse, on ne le remplacera pas. Bocuse restera une famille, comme l'avait imaginé mon père au départ. On s'est préparé avec toutes les équipes à faire face à l'avenir, et on va tout faire pour qu'il soit fier là-haut", se promet le chef, par ailleurs directeur général du groupe Bocuse depuis 2016.

Le cuisinier de 48 ans estime que "c'est notre devoir de continuer." "Il a fait tellement, non seulement pour la cuisine et humainement pour ses amis, pour ses chefs et puis pour moi. On ne va pas réinventer la roue, mais on va s'assurer qu'elle continue à rouler."

Les obsèques de Paul Bocuse, décédé à 91 ans dans sa célèbre auberge de Collonges-au-Mont-d'Or en bord de Saône, doivent être célébrées vendredi 26 janvier en la cathédrale Saint-Jean à Lyon, en présence de Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur et ancien maire de Lyon.