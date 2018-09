publié le 24/09/2018 à 19:25

La galaxie Star Wars est en deuil. Gary Kurtz, le producteur de La Guerre des Étoiles et L'Empire contre-attaque, est décédé à 78 ans, à la suite d'un cancer. La nouvelle a été relayée par le média américain The Hollywood Reporter avec un communiqué de la famille du producteur.



"Gary était un mari, un père, un grand-père, un ami, un collègue et un mentor bien-aimé, dont le travail et le talent couvraient la réalisation, la photographie, la musique et l'histoire du cinéma", écrivent ainsi les proches du producteur. Il était un proche collaborateur de George Lucas, qu'il a rencontré en 1973. À cette époque, Lucas jouit déjà d'un certain succès avec son premier film, THX 1138. Gary Kurtz accepte donc de produire American Graffiti, qui est nommé pour l'Oscar du meilleur film.

Le succès conduit ensuite le duo à travailler sur La Guerre des Étoiles. Le space opera affole le box-office et donne naissance à la franchise la plus connue (et la plus lucrative) de la pop culture. Mais Gary Kurtz et George Lucas ne resteront pas longtemps ensemble. Ils mettent un terme à leur collaboration après le tournage de L'Empire contre-attaque (1980).

Le père de l'univers Star Wars a en effet reproché à Kurtz sa façon de gérer le budget et le calendrier de production de l'épisode V. Ce dernier produira ensuite Dark Crystal (1982) et Oz, un monde extraordinaire (1985).



Lucasfilm remembers Gary Kurtz, producer of A New Hope and The Empire Strikes Back. https://t.co/Ldh8BYlz6p pic.twitter.com/AOGENXgWdY — Star Wars (@starwars) 24 septembre 2018