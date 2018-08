publié le 31/08/2018 à 15:15

Le monde des comics est deuil. Marie Severin, la co-créatrice de Spider-Woman avec Stan Lee, est décédée le 29 août 2018, à la suite d'un problème cardiaque. La nouvelle a été annoncée sur Facebook le 30 août 2018, par l'autrice et éditrice Irene Vartanoff.



Marie Severin est l'une des premières femmes à s'être imposé dans l'univers de la bande dessinée américaine. Dans les années 50, elle devient coloriste chez EC Comics grâce à l'aide de son frère John Severin, illustrateur. Marie Severin est alors spécialisée dans les titres de guerre et d'horreur, des sujets qui ne plaisent pas à la Comics Code Authority, comité de censure et de protection de la jeunesse. EC Comics doit alors réduire sa productions de comics.



Elle poursuit ensuite sa carrière chez Atlas Comics, qui deviendra Marvel. Embauchée par Stan Lee dans les années 60, en plein Âge d'Argent (période de succès des comics de 1956 à 1973), elle devient l'une des premières dessinatrices de super-héros. Une "révolution" à l'époque puisque le monde des bandes dessinées américaine est alors le terrain de chasse gardé des hommes.

Le costume de Spider-Woman a été réalisé par Marie Severin Crédit : Marvel Comics

Chez Marvel, Anne Severin occupe les postes de coloriste et dessinatrice. Elle est d'ailleurs coloriste en chef de la Maison des Idées jusqu'en 1972, date à laquelle elle quitte son poste pour se concentrer sur le crayonné et l'encrage.

Parmi ses célèbres créations, ses illustrations pour les séries consacrées à Hulk (incarné par Mark Ruffalo au cinéma) et Doctor Strange (joué par Benedict Cumberbatch depuis 2016). Le costume de Spider-Woman (Jessica Drew) qu'elle réalise en 1976 avec Stan Lee, est aussi l'un des points forts de sa carrière. Ce dernier lui a d'ailleurs rendu un court hommage sur Twitter, en publiant des couvertures de Marie Severin.

In memory of Marie Severin. pic.twitter.com/1GFpID0cwT — stan lee (@TheRealStanLee) 30 août 2018

En 2001, elle entre au Temple de la renommée Will Eisner, qui distingue les auteurs et acteurs de la bande dessinée américaine, pour l'ensemble de sa carrière. À la suite d'une attaque cardiaque en 2007, elle se retire du monde des comics. Son parcours laisse une marque forte dans l'industrie des comics.