publié le 26/11/2018 à 10:23

Il laisse derrière lui une oeuvre cinématographique gigantesque. Bernardo Bertolluci, réalisateur, scénariste et producteur de talent est mort à l'âge de 77 ans à Rome. Dès 1968, le jeune Bernardo Bertolucci signe le scénario de la grande fresque western de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. À 27 ans seulement. C'est dire si l'Italien avait la plume remarquable du petit génie. Il n'avait d'ailleurs pas qu'un talent pour l'écriture car il s'est aussi essayé à la réalisation avec un grand succès.



Le public français retiendra tout d'abord Le Dernier Tango à Paris (1972) où le jeune réalisateur fait tourner Marlon Brando et Maria Schneider. Le film fait rapidement polémique partout en Europe. La France le classe X et l'interdit aux mineurs. L’Italie est allée bien plus loin et a retiré ses droits civiques à ce natif de la région de Parme. Bertolucci et ses deux acteurs ont même écopé de peines de prison avec sursis.

Une scène scandaleuse

La scène qui a le plus choqué le public est celle dans laquelle le personnage de Marlon Brando viole par sodomie - à l'aide d'une motte de beurre - Jeanne, jouée par Maria Schneider. L'acteur et le réalisateur préparent la scène ensemble mais ne mettent pas Maria Schneider dans la confidence.

Le réalisateur voulait capturer le choc et les larmes bien réelles de l'actrice qui ne pardonna ni à l'un ni à l'autre ce qu'elle assimila comme un véritable viol. En 2011, après la mort de l'actrice, le réalisateur a d'ailleurs regretté n'avoir jamais présenté ses excuses à la comédienne.

Le film aux 9 Oscars

L'autre grand film de Bertolucci est sans conteste Le Dernier Empereur, tourné dans la fameuse Cité interdite de Pékin. Le film est acclamé à l'international et est sacré par 9 Oscars en 1988 dont celui, très prestigieux de meilleur réalisateur. Fort de ce succès Bertolucci entreprit de réaliser une trilogie orientale avec Un thé au Sahara (1990 avec John Malkovich) et Little Buddha (1993 avec Keanu Reeves).



Bernardo Bertolucci a aussi reçu une Palme d'or d'honneur pour toute sa carrière en 2011. Il fut le président du festival de Cannes en 1990 et de celui de Venise en 1983 et en 2013.