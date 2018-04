Henri Michel, sélectionneur des Bleus de 1984 à 1988, est décédé à 70 ans

publié le 24/04/2018 à 12:09

Un ancien sélectionneur de l'équipe de France de football s'est éteint. Henri Michel, successeur de Michel Hidalgo (85 ans depuis le 22 mars) en 1984 avant de laisser son poste à Michel Platini (62 ans) en 1988, est décédé à l'âge de 70 ans, a-t-on appris mardi 24 avril à la mi-journée.



Natif d'Aix-en-Provence, Henri Michel devient joueur professionnel à l'âge de 17 ans, en 1964, à l'AS Aix (2e division). Deux ans plus tard, le milieu défensif rejoint le FC Nantes, où il restera jusqu'en 1982 et décrochera les titres de champion de France 1973, 1977 et 1980. Parallèlement, il porte le maillot des Bleus à 58 reprises et participe à la Coupe du Monde 1978.

Consultant sur TF1 aux côtés d'un autre Michel, Denisot, durant le Mondial 1982, Henri Michel prend quelques semaines plus tard la tête de l'équipe de France olympique. À Los Angeles, il décroche la médaille d'or grâce à une victoire face au Brésil en finale (2-0). Les champions olympiques se nomment Guy Lacombe, Daniel Xuereb, Dominique Bijotat, Albert Rust, William Ayache...



3e du Mondial 1986 au Mexique

De ghauche à droite, Henri Michel, Michel Platini, Jean Tigana, Bruno Bellone, Philippe Bergeroo, Luis Fernandez Crédit : STRINGER / AFP

Quelques semaines plus tôt, les Bleus du numéro 10 Platini sont, eux, devenus champions d'Europe des nations en dominant notamment l'Espagne en finale (2-0). Sur ce sacre à domicile, le sélectionneur Hidalgo se retire. La FFF choisit Henri Michel, de 1a ans son cadet, pour lui succéder.



Lors du Mondial au Mexique, en 1986, la France atteint le dernier carré (défaite 2-0 contre l'Allemagne de l'Ouest) après un quart de finale remporté aux tirs au but contre le Brésil et termine 3e. Mais Henri Michel échoue à qualifier les Bleus pour l'Euro 1988 et entame les qualifications pour le Mondial 1990 par un nul contre Chypre (1-1). Platini prend le relai le 1er novembre 1988.



7 clubs et 7 sélections après les Bleus

Nommé directeur technique national, Henri Michel prend ensuite la direction du PSG pour quelques mois (1990-1991), avant de multiplier les expériences (souvent courtes), en club comme en sélection. Il dirige ainsi le Cameroun (1994), le Maroc (1995-2000), les Émirats arabes unis (2000-2001), la Tunisie (2001-2002), la Côte d'Ivoire (2004-2006), encore le Maroc (2007-2008), la Guinée équatoriale (2010-2011) et le Kenya (2012).



Côté clubs, citons Al Nasr en Arabie saoudite, Aris en Grèce, le Raja Casablance au Maroc à deux reprises, Malodi Sundows an Afrique du Sud, Zamalek en Égypte (deux fois également), Al Arabi au Qatar.