Pierre Bellemare est mort à l'âge de 88 ans

publié le 27/05/2018 à 09:19

Pierre Bellemare est mort à l'hôpital Foch samedi 26 mai, a-t-on appris ce dimanche. Animateur radio, journaliste et conteur, Pierre Bellemare était affaibli depuis plusieurs semaines.



Il avait débuté sa carrière en 1954 à l'ORTF. Visage connu de toutes les générations, il avait notamment présenté la célèbre émission La Tête et les Jambes, dans les années 1960. Il avait importé plusieurs concepts américains en France comme le téléshopping et le prompteur. Il avait débuté en 1954 à l'ORTF.



