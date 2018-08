Jean-Yves Chatelais, acteur de" Kaamelott" et voix des blockbusters, est mort

publié le 01/08/2018 à 11:25

C'est à la télévision que le grand public a connu le visage de Jean-Yves Chatelais, dans des séries françaises très populaires comme Julie Lescaut, Joséphine, ange gardien, Dix pour cent, Speakerine, Kaamelott. Mardi 31 juillet 2018, ce comédien dont la carrière a commencé au début des années 70, est décédé à l'âge de 63 ans.



Sa compagne Aude Briant a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. "Jean-Yves Chatelais. 1953-2018. Il est mort comme il a vécu. Libre. Il aura illuminé les plateaux de son talent. Et ma vie de son amour. Repose en paix, Jean-Yves. Je t'aime", a-t-elle écrit en annonçant la nouvelle en particulier à Antoine de Caunes, Jérôme Commandeur ou encore l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, présidé par Jean-Luc Romero.

Antoine de Caunes l'a décrit comme "libre, drôle, et infiniment talentueux". Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott a rendu hommage à l'acteur en référence à son personnage de sénateur romain, Vibius Pisentius Petrus, dans la série par un : "Sénateur... Condoléances...".

Son visage est aussi apparu au cinéma et surtout au théâtre qu'il n'a jamais abandonné pour les plateaux de tournage. Il y a joué Shakespeare, Becket, Brecht, Tchekhov ou Marivaux.



Il a aussi été la voix française de grands noms du septième art comme Michael Madsen (Sauvez Willy, Kill Bill, Sin City), Tom Wilkinson (La Jeune Fille à la perle, Mission impossible : Protocole Fantôme), Martin Sheen (Les Inflitrés), Jeff Bridges (The Big Lebowski, Tron : l'héritage) et des dizaines d'autres stars d'Hollywood.