publié le 08/06/2018 à 15:58

Il était mondialement connu grâce à son émission de télévision culinaire Parts Unknown. Le chef américain Anthony Bourdain est mort à l'âge de 61 ans, dans le département du Haut-Rhin ce vendredi 8 juin. "C'est avec une extraordinaire tristesse que nous sommes en mesure de confirmer la mort de notre ami et collègue Anthony Bourdain", a indiqué dans un communiqué CNN.



Anthony Bourdain est décédé "par pendaison" vendredi matin dans un hôtel de luxe à Kaysersberg, Le Chambrard, a annoncé le parquet de Colmar. Le procureur de la République, Christian de Rocquigny du Fayel, a précisé que "rien ne laisse supposer l'intervention d'un tiers".

C'est son ami français, Éric Ripert, co-propriétaire et chef de Le Bernadin, l'un des plus célèbres restaurants des États-Unis, situé à New York, qui a découvert le corps dans la chambre d'hôtel.

Un baroudeur et libre penseur

Chef de formation, Anthony Bourdain a passé plusieurs décennies aux cuisines de plusieurs établissements, notamment la Brasserie Les Halles, un restaurant français situé dans le sud de Manhattan.



Mais c'est sa carrière d'auteur et de présentateur de télévision qui l'a surtout fait connaître du grand public. En 2000, il publie "Kitchen Confidential", un ouvrage dans lequel il raconte les coulisses de la vie en cuisine, avec la touche rock'n'roll de la vie à New York et ses multiples excès. Il se forge l'image d'un baroudeur, libre penseur, épicurien et humaniste, qui l'accompagnera jusqu'au bout.



Il présentera ensuite plusieurs émissions de télévision sur la gastronomie, jusqu'à Parts Unknown, diffusée depuis 2013 sur la chaîne d'information CNN. L'homme à la voix rocailleuse, au charisme naturel et à la chevelure blanche y visitait les quatre coins du monde, à la recherche d'authenticité, décidé à célébrer les traditions culinaires les plus variées.

Un chef engagé

Il était aussi connu pour ses engagements, contre le harcèlement sexuel dans les restaurants et en faveur de l'ouverture culturelle et de l'intégration.



Il entretenait depuis plusieurs mois une relation avec l'actrice italienne Asia Argento, qu'il avait soutenue dans sa croisade contre le producteur déchu Harvey Weinstein, qu'elle accuse de l'avoir violée.



De nombreuses personnalités et anonymes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, saluant le chef qui leur avait transmis sa passion pour la cuisine à la télévision, comme Jamie D. McCourt, l'ambassadrice des États-Unis en France.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’Anthony Bourdain. Chef cuisinier et auteur à succès, il nous a montré à tous comment la cuisine transcende les langues et les différences, unit les gens grâce à la beauté, simple et profonde, d’un repas partagé. 1/2 pic.twitter.com/SVNx3S39fp — Ambassador Jamie D. McCourt (@USAmbFrance) 8 juin 2018

Je partage sa passion pour le pouvoir unificateur de la cuisine. Son décès est une perte douloureuse ressentie dans le monde entier. Mes pensées et prières vont à sa fille et sa famille, à qui j’adresse mes sincères condoléances dans cette terrible épreuve. 2/2 pic.twitter.com/EndrjqWGDd — Ambassador Jamie D. McCourt (@USAmbFrance) 8 juin 2018